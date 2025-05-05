Необходимо больше вооружения для ПВО Одесской области и юга — Сергей Братчук

Атаки на юг — необходимы мобильные огневые группы и оружие
Силам обороны юга необходимо увеличивать количество мобильных огневых групп и их вооружения. Это поможет эффективнее отражать дроновые атаки врага, которые в последнее время участились.
Об этом в рамках марафона "Єдині новини" рассказал спикер Украинской добровольческой армии Сергей Братчук.
Вооружение ПВО
Чтобы противовоздушная оборона юга стала более эффективной, военным необходимо как можно больше современного вооружения. В частности зенитно-ракетных комплексов типа "Гепард" и крупнокалиберных пулеметов для уничтожения ''шахедов''.
"Это крупнокалиберные пулеметы от ''шахедов'' прежде всего. Но мы говорим и о "Гепардах". Или другие ЗРК малой и средней дальности действия. Это то, что сегодня эффективно помогало бы нам и улучшило бы результаты отражения комбинированных атак врага", — говорит спикер Украинской добровольческой армии Сергей Братчук.
Сергей Братчук добавил, что количество мобильных огневых групп необходимо также постоянно увеличивать.
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