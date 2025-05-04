Атака дронів на Одесу — відео з нагрудної камери поліції

Пошкоджена багатоповерхівка в Одесі. Фото: Новини.LIVE

У ніч на 1 травня російські дрони атакували Одесу. Внаслідок удару загинули двоє людей, ще 15 отримали поранення. Руйнування зафіксовані в кількох районах міста: пошкоджені житлові будинки, школа, супермаркет та автомобілі.

Відео перших хвилин після удару з нагрудної камери оприлюднили в Патрульній поліції Одеси.

Реклама

Читайте також:

Поліція прийшла на допомогу

Поліція опублікувала унікальні кадри з нагрудної камери, на яких видно перші хвилини після прильотів, масштаби руйнувань та роботу екстрених служб. Патрульні повідомили, що саме вони організовували безперешкодний рух спецтехніки до місць влучання. Окрім цього правоохоронці евакуйовували мешканців із понівечених будинків та надавали домедичну допомогу постраждалим.

Удар по Одесі: що відомо

Зазначимо, що внаслідок удару серйозних пошкоджень зазнав 16-поверховий будинок у Київському районі. У ньому вибито 205 віконних блоків. За попередніми даними, конструкція верхніх поверхів має серйозні пошкодження, що загрожує стабільності всієї будівлі.

Загалом у місті розбито близько 700 вікон. У деяких районах через уламки та вибухи спалахнули пожежі, які ліквідували рятувальники.

У Хаджибейському районі Одеси пошкоджено близько десяти приватних будинків, також згоріла триповерхова житлова будівля. Саме там на верхньому поверсі загинуло літнє подружжя.

Нагадаємо, у ніч на 4 травня унаслідок повітряної атаки РФ на Київ уламки збитих повітряних цілей впали в трьох районах столиці. Також ми писали, що російські окупанти завдали 497 ударів по 10 населених пунктах Запорізької області.