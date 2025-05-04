Атака дронов на Одессу - видео с нагрудной камеры полиции

Поврежденная многоэтажка в Одессе. Фото: Новини.LIVE

В ночь на 1 мая российские дроны атаковали Одессу. В результате удара погибли два человека, еще 15 получили ранения. Разрушения зафиксированы в нескольких районах города: повреждены жилые дома, школа, супермаркет и автомобили.

Видео первых минут после удара с нагрудной камеры обнародовали в Патрульной полиции Одессы.

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Полиция опубликовала уникальные кадры с нагрудной камеры, на которых видно первые минуты после прилетов, масштабы разрушений и работу экстренных служб. Патрульные сообщили, что именно они организовывали беспрепятственное движение спецтехники к местам попадания. Кроме этого правоохранители эвакуировали жителей из искореженных домов и оказывали домедицинскую помощь пострадавшим.

Удар по Одессе: что известно

Отметим, что в результате удара серьезные повреждения получил 16-этажный дом в Киевском районе. В нем выбито 205 оконных блоков. По предварительным данным, конструкция верхних этажей имеет серьезные повреждения, что угрожает стабильности всего здания.

Всего в городе разбито около 700 окон. В некоторых районах из-за обломков и взрывов вспыхнули пожары, которые ликвидировали спасатели.

В Хаджибейском районе Одессы повреждены около десяти частных домов, также сгорело трехэтажное жилое здание. Именно там на верхнем этаже погибли пожилые супруги.

Напомним, в ночь на 4 мая в результате воздушной атаки РФ на Киев обломки сбитых воздушных целей упали в трех районах столицы. Также мы писали, что российские оккупанты нанесли 497 ударов по 10 населенным пунктам Запорожской области.