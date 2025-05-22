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Загроза для Одещини — росіяни не ризикують своїми кораблями

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Дата публікації: 22 травня 2025 11:23
Наразі немає загрози наступу з боку РФ - речник ВМС Плетенчук
Корабель РФ. Фото ілюстративне: Армія.Інформ

Російські кораблі перебувають у пункті базування в Новоросійську, побоюючись атак з боку ЗСУ. Саме тому активності ворога в акваторії Чорного моря зараз немає.

Про це в ефірі Ранок.LIVE  розповів речник ВМС Дмитро Плетенчук.

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Підготовки наступу немає

За даними військово-морських сил України, росіяни завжди можуть готуватися до наступальних дій. Однак наразі ВМС не фіксують жодної загрози з моря.

"Ми спостерігаємо доволі тривалий час затишшя. Вони зажди до чогось готуються, але ознак того, що планується якесь там масове застосування, поки не вбачається", — каже речник ВМС України Дмитро Плетенчук.

Дмитро Плетенчук додав, що в окупантів є лише вісім носіїв, які здатні випустити більш ніж 50 ракет. ВМС постійно відстежують ситуацію, щоб бути готовими до будь-яких змін.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, що обстрілів портів Одещини поменшало. А також про те, чому РФ не виводить свій флот у Чорне море.

Одеса Чорне море Новини Одеси Росія Дмитро Плетенчук
Басюл Олена - редактор
Автор:
Басюл Олена
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