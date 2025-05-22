Переговори між Україною та Росією допомогли зменшити кількість обстрілів портів Одещини - речник ВМС Плетенчук

Порт Одещини. Фото ілюстративне: gmk.center

З початку ведення переговорів між Україною та РФ було зафіксовано лише один обстріл портової інфраструктури Одещини. Це пов'язано з вимогою, яку висунула наша країна.

Про це в ефірі Ранок.LIVE розповів речник Військово-морських сил України Дмитро Плетенчук.

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Основною вимогою України на перемовинах було припинення обстрілів портової інфраструктури Одещини. Однак одна балістична атака все ж сталася 13 травня, але, на щастя, обійшлося без жертв серед персоналу.

"Чудом обійшлося без загиблих. Тому що порти працюють і там є персонал. Цю вимогу озвучували Володимир Зеленський і Військово-морські сили. Це припинення обстрілів портової інфраструктури балістичними ракетами й іншими видами озброєнь", — каже речник Військово-морських сил України Дмитро Плетенчук.

Дмитро Плетенчук також додав, що єдиним гарантом безпеки у морі залишаються ВМС ЗСУ.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про обстріл Одещини 13 травня. А також про те, чому РФ побоюється виводити свій флот у Чорне море.