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Стало відомо про подробиці вчорашнього удару по Одещині

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Дата публікації: 14 травня 2025 13:57
З'явилися подробиці удару балістикою по Одесі вчора, 13 травня - речник ВМС Плетенчук
Балістична ракета. Фото ілюстративне: Укрінформ

Вчора ввечері Росія завдала удар балістичною ракетою по портовій інфраструктурі Одещини. На щастя, обійшлося без жертв серед цивільного населення.

Про це повідомив речник ВМС України Дмитро Плетенчук.

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Подробиці атаки

Вчора, 13 травня, близько 19:20 в Одеській області оголосили повітряну тривогу. Моніторингові канали повідомили про швидкісні цілі, які прямують до нашого регіону. А вже за 6 хвилин одесити почули потужний вибух — балістична ракета влучила по портовій інфраструктурі регіону. Як повідомили у Військово-морських силах України, обійшлося без жертв.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, що росіяни бояться виводити свій флот у Чорне море через загрозу від ЗСУ. А також про те, що повернення Криму можливе лише із застосуванням як військових, так і дипломатичних методів впливу.

Одеса обстріли Новини Одеси війна в Україні Дмитро Плетенчук
Басюл Олена - редактор
Автор:
Басюл Олена
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