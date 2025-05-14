З'явилися подробиці удару балістикою по Одесі вчора, 13 травня - речник ВМС Плетенчук

Балістична ракета. Фото ілюстративне: Укрінформ

Вчора ввечері Росія завдала удар балістичною ракетою по портовій інфраструктурі Одещини. На щастя, обійшлося без жертв серед цивільного населення.

Про це повідомив речник ВМС України Дмитро Плетенчук.

Реклама

Читайте також:

Подробиці атаки

Вчора, 13 травня, близько 19:20 в Одеській області оголосили повітряну тривогу. Моніторингові канали повідомили про швидкісні цілі, які прямують до нашого регіону. А вже за 6 хвилин одесити почули потужний вибух — балістична ракета влучила по портовій інфраструктурі регіону. Як повідомили у Військово-морських силах України, обійшлося без жертв.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, що росіяни бояться виводити свій флот у Чорне море через загрозу від ЗСУ. А також про те, що повернення Криму можливе лише із застосуванням як військових, так і дипломатичних методів впливу.