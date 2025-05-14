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Головна Одеса Спалив авто брата через образу — що загрожує мешканцю Одещини

Спалив авто брата через образу — що загрожує мешканцю Одещини

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Дата публікації: 14 травня 2025 10:50
На Одещині чоловік спалив авто ВАЗ свого брата через образу
Поліцейська веде протокол. Фото: Головне управління Національної поліції в Одеській області

У Біляївці на Одещині поліцейські під час патрулювання помітили палаючий на подвір'ї одного з будинків автомобіль "ВАЗ". Пожежу швидко ліквідували, а підпалювача знайшли менш ніж за годину — ним виявився брат власника машини.

Про це повідомляє Головне управління Національної поліції в Одеській області.

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Подробиці справи

За даними слідства, автівку 53-річного потерпілого підпалив його 51-річний брат. Причиною стали давні образи та конфлікт між чоловіками. Підозрюваний прийшов додому до родича, коли той спав, облив "ВАЗ" легкозаймистою рідиною, яку приніс із собою, підпалив і втік. Поліцейські розшукали та затримали правопорушника за адресою його проживання. З місця злочину та у фігуранта слідчі вилучили речові докази, які скерували на експертизу.

через давні образи на брата підпалив його автівку: поліцейські викрили жителя одеського району в умисному знищенні чужого майна
Спалене авто. Фото: Головне управління Національної поліції в Одеській області

Яке покарання загрожує

Фігуранту повідомили про підозру за ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу України. (умисне знищення чужого майна, вчинене шляхом підпалу). Йому загрожує до 10 років позбавлення волі.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про чоловіка, який торгував гранатами. А також про одесита, який бронював від мобілізації за 3,5 тисяч доларів.

Одеса авто Одеська область підпал Новини Одеси
Басюл Олена - редактор
Автор:
Басюл Олена
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