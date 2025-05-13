На Одесчине мужчины торговали осколочными гранатами

Подозреваемый с полицией. Фото: Главное управление Национальной полиции в Одесской области

Двое мужчин продавали жителям Одесской области осколочные гранаты. Однако на этом их разоблачили правоохранители, фигурантам грозит до 7 лет лишения свободы.

Об этом сообщает Главное управление Национальной полиции в Одесской области.

Реклама

Читайте также:

Подробности дела

По данным следствия, мужчины 50 и 53 лет из Одессы и Измаильского района подыскивали покупателей гранат. Правоохранители задокументировали, как младший по возрасту фигурант за 2000 гривен продал в областном центре два корпуса ручных осколочных гранат РГД-5. А старший реализовал один корпус ручной Ф-1 с запалом к ней за 3000 гривен. Кроме этого, дома у жителя областного центра во время обыска полицейские обнаружили 371 патрон калибра 5,45 мм к боевому нарезному огнестрельному оружию. Опасные предметы и деньги, полученные за сделки, изъяли в качестве вещественных доказательств.

Изъятое оружие. Фото: Главное управление Национальной полиции в Одесской области

Какое наказание грозит

Фигурантам сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины, (ношение, приобретение, хранение и сбыт боевых припасов и взрывных устройств без предусмотренного законом разрешения). Им грозит лишение свободы на срок до семи лет. Суд избрал мужчинам меры пресечения в виде домашнего ареста и содержания под стражей.

Напомним, недавно мы писали об одессите, который помогал уклонистам получать бронь за деньги. А также о женщине, которая за взятки помогала с правами.