Наталія Крупиця на допиті. Фото: Одеська обласна прокуратура

Справу Наталії Крупиці, ексголови Фонтанської ОТГ на Одещині скерували до суду. Посадовицю підозрюють у привласненні 3 мільйонів гривень на реконструкції набережної.

Про це повідомляє Одеська обласна прокуратура.

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Подробиці справи

За даними слідства, у 2020 році сільська рада уклала договір з будівельною фірмою на реконструкцію та благоустрій набережної вздовж узбережжя у селі Крижанівка. За вказівкою голови сільради на рахунок підрядника було перераховано авансовий платіж для закупівлі будівельних матеріалів. Проте жодних робіт виконано не було.

Попри це, Наталія Крупиця підписала всі акти приймання, підтвердивши повне виконання обов'язків з боку підприємця та відсутність заборгованості. Внаслідок чого бізнесмен безпідставно отримав з місцевого бюджету 3 млн грн. Суд обрав їй запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави розміром 9 мільйонів 84 тисячі гривень.

Крупиця у суді. Фото: прокуратура

Яке покарання загрожує

Слідчі повідомили фігурантці про підозру за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України (заволодіння чужим майном шляхом зловживання своїм службовим становищем, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах) а також за ч. 1 ст. 366 ККУ, (видача завідомо неправдивих офіційних документів). За це жінці загрожує до 12 років ув’язнення з позбавленням права обіймати певні посади та з конфіскацією майна.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, що наталію Крупицю усунули з посади. А також про те, як депутати Фонтанської ОТГ не змогли взяти посадовицю на поруки.