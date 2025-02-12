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Главу Фонтанского сельсовета на Одесчине отстранили от должности

12 февраля 2025 13:10
Басюл Елена - редактор
Басюл Елена
редактор
Главу Фонтанской ОТГ в Одесской области, Наталью Крупицу, отстранили от должности.
Наталья Крупица. Фото: Антикор
Басюл Елена - редактор
Басюл Елена
редактор

Главу Фонтанской ОТГ, Наталью Крупицу, решением киевского суда отстранили от должности. Напомним, женщину обвиняют в нанесении ущерба госбюджету в более чем 3 миллиона гривен на реконструкции набережной.

Об этом сообщил общественный деятель Сергей Колодяжный.

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Напомним, по данным следствия, чиновница занималась работами по берегоукреплению в селе Крыжановка. Женщина получила документы по поставке и обустройству песчано-галечной смеси, тротуарной плитки и других строительных материалов на сумму 3 миллиона гривен. После чего подтвердила, что подрядчик выполнил все свои обязательства. Однако на самом деле никаких материалов поставлено не было, а деньги все равно перевели на карточку предпринимателя. Суд избрал ей меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в размере 9 миллионов 84 тысячи гривен.

Какое наказание грозит

Наталью Крупицу подозревают по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины (в редакции Закона Украины № 2617-VIII от 22.11.2018), то есть в завладении чужим имуществом путем злоупотребления своим служебным положением, совершенном по предварительному сговору группой лиц, в особо крупных размерах, а также по ч. 1 ст. 366 УК, то есть в выдаче заведомо ложных официальных документов. Ей грозит до 12 лет заключения с лишением права занимать определенные должности и с конфискацией имущества.

Напомним, недавно мы писали о декларациях одесских таможенников. А также об обысках в Киевавтодоре.

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