Наталья Крупица на допросе. Фото: Одесская областная прокуратура

Дело Натальи Крупицы, экс-главы Фонтанской ОТГ в Одесской области направили в суд. Чиновницу подозревают в присвоении 3 миллионов гривен на реконструкции набережной.

Об этом сообщает Одесская областная прокуратура.

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Подробности дела

По данным следствия, в 2020 году сельский совет заключил договор со строительной фирмой на реконструкцию и благоустройство набережной вдоль побережья в селе Крыжановка. По указанию главы сельсовета на счет подрядчика был перечислен авансовый платеж для закупки строительных материалов. Однако никаких работ выполнено не было. Несмотря на это Наталья Крупица подписала все акты приемки, подтвердив полное выполнение обязательств со стороны бизнесмена и отсутствие задолженности. В результате предприниматель безосновательно получил из местного бюджета 3 млн грн. Суд избрал ей меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в размере 9 миллионов 84 тысячи гривен.

Крупица в суде. Фото: прокуратура

Какое наказание грозит

Следователи сообщили фигурантке о подозрении по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины (завладение чужим имуществом путем злоупотребления своим служебным положением, совершенном по предварительному сговору группой лиц, в особо крупных размерах) а также по ч. 1 ст. 366 УКУ, (выдача заведомо ложных официальных документов). За это женщине грозит до 12 лет заключения с лишением права занимать определенные должности и с конфискацией имущества.

Напомним, недавно мы писали о том, что Наталью Крупицу отстранили от должности. А также о том, как депутаты Фонтанской ОТГ не смогли взять чиновницу на поруки.