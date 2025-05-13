Гранты для фермеров, ход посевной и объемы агропродукции, которая пошла на экспорт из Одесской области - обо всем этом сообщили в украинском правительстве

Трактор в поле. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В настоящее время зерновыми и бобовыми культурами в Украине засеяно 76% фермерских угодий — это более 4,3 млн гектаров территорий. Значительная часть из них находится в Одесской области. По предварительным оценкам, ожидается, что урожай 2025 года будет не хуже прошлогоднего.

Об этом сообщили на заседании правительства.

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Агросектор развивается

Сегодня агропродукция составляет около половины всего украинского экспорта. За 4 месяца 2025 г. Украина продала товаров на более $13 млрд, из них $7,6 млрд — это доля фермеров и производителей продовольствия.

"Работаем над тем, чтобы доля переработки в аграрном экспорте постоянно росла. Наша цель — перерабатывать более 50% урожая",— сказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

В правительстве добавляют, что с начала 2025 года 7,4 тыс. агропредприятий получили кредитов на почти 44,5 млрд грн по различным программам. Кроме того, государство привлекло еще более 390 млн грн грантовых средств от Всемирного банка для выплаты следующего транша. В прошлом году фермеры приобрели 5,3 тыс. единиц техники. Многим из них это частично компенсировали из бюджета.

Разминирование и гранты для бизнеса

Сейчас взято в обработку для разминирования 1400 гектаров земли. Всего благодаря работе саперов к использованию возвращено более 35 тыс. кв. км. В правительстве добавляют, что это поможет увеличить количество предпринимателей. В связи с этим еще до 35 млн евро от Европейского Инвестиционного Банка пойдут на поддержку средне- и долгосрочных кредитов для украинского бизнеса. По программе еРобота также было выдано более 25 тыс. микрогрантов на развитие собственного дела.

Напомним, недавно мы писали о суммах на восстановление Одесской области после войны. А также о выплатах на погребение.