Гранти для фермерів, хід посівною та обсяги агропродукції, яка пішла на експорт з Одещини - про все це повідомили в українському уряді

Трактор в полі. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Наразі зерновими та бобовими культурами в Україні засіяно 76% фермерських угідь — це понад 4,3 млн гектарів територій. Значна частина з них знаходиться на Одещині. За попередніми оцінками, очікується, що врожай 2025 року буде не гіршим, ніж минулорічний.

Про це повідомили на засіданні уряду.

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Агросектор розвивається

Сьогодні агропродукція становить близько половини всього українського експорту. За 4 місяці 2025 року Україна продала товарів на понад 13 млрд доларів, з них 7,6 млрд доларів — це частка фермерів та виробників продовольства.

"Працюємо над тим, щоб частка переробки в аграрному експорті постійно зростала. Наша мета – переробляти понад 50% врожаю", — сказав прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

В уряді додають, що від початку 2025 року 7,4 тис. агропідприємств отримали кредитів на майже 44,5 млрд грн за різними програмами. Крім того, держава залучила ще понад 390 млн грн грантових коштів від Світового банку для виплати наступного траншу. Минулого року фермери придбали 5,3 тис. одиниць техніки. Багатьом з них це частково компенсували з бюджету.

Розмінування та гранти для бізнесу

Наразі взято в обробку для розмінування 1 400 гектарів землі. Загалом завдяки роботі саперів до використання повернуто понад 35 тис. кв. км. В уряді додають, що це допоможе збільшити кількість підприємців. У зв'язку з цим ще до 35 млн євро від Європейського Інвестиційного Банку підуть на підтримку середньо- і довгострокових кредитів для українського бізнесу. За програмою єРобота також було видано понад 25 тис. мікрогрантів на розвиток власної справи.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про суми на відновлення Одещини після вйни. А також про виплати на поховання.