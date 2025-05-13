Сколько нужно денег, чтобы восстановить Одесскую область и другие регионы после атак РФ

Поврежденный дом. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Инфраструктура Одесской области, как и других регионов Украины, получила значительные повреждения от многочисленных обстрелов со стороны РФ. Чтобы восстановить наш регион после атак, необходимо 10,4 млрд долларов.

Об этом сообщают журналисты канала UA War Infographics.

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Больше всех регионов пострадала Донецкая область. Чтобы восстановить ее инфраструктуру после войны, необходимо будет 77, 8 млрд долларов в течение 10 лет. И это только при условии, если война остановится сейчас и Украина вернет оккупированные территории под свой контроль. На втором месте оказалась Харьковщина (требуется 59, 2 млрд долларов). Третье место заняло Запорожье (40,1 млрд долларов). Для столицы нужно 11,1 млрд долларов, а для Киевской области — еще 37,6 млрд долларов.

"Со временем эти суммы будут расти, и по состоянию на сейчас не приходится говорить, что это полная стоимость восстановления — информация о том, что происходит на оккупированных территориях, ограничена", — говорится в сообщении UA War Infographics.

Инфографика по регионам. Фото: UA War Infographics.

Напомним, недавно мы писали о том, что Италия даст деньги на реставрацию одесских памятников. А также о том, какие регионы будут восстанавливать первыми.