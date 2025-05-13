Скільки потрібно грошей, аби відновити Одещину та інші регіони після атак РФ

Пошкоджений будинок. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Інфраструктура Одеської області, як і інших регіонів України, отримала значні ушкодження від чисельних обстрілів з боку РФ. Аби відновити наш регіон після атак, необхідно 10,4 млрд доларів.

Про це повідомляють журналісти каналу UA War Infographics.

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Найбільше серед усіх регіонів постраждала Донецька область. Аби відновити її інфраструктуру після війни, необхідно буде 77,8 млрд доларів протягом 10 років. Лише за умови, якщо війна зупиниться зараз і Україна поверне окуповані території під свій контроль. На другому місці опинилася Харківщина (потребує 59, 2 млрд доларів). Третє місце посіло Запоріжжя (40,1 млрд доларів). Для столиці потрібно 11,1 млрд доларів, а для Київської області — ще 37,6 млрд доларів.

"З часом ці суми будуть зростати, та і станом на зараз не доводиться говорити, що це повна вартість відновлення — інформація про те, що відбувається на окупованих територіях, обмежена", — йдеться у повідомленні UA War Infographics.

Інфографіка по регіонах. Фото: UA War Infographics.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, що Італія дасть гроші на реставрацію одеських пам'яток. А також про те, які регіони відновлюватимуть першими.