Мешканця Одещини судили за ухилення від мобілізації до лав ЗСУ

Повістка у ТЦК. Фото: Львівська РДА

Чоловік на Одещині не з’явився до ТЦК для проходження служби через те, що доглядав за хворою матір’ю. Однак на нього все одно відкрили справу і чоловік отримав умовний термін із рядом цікавих судових зобов’яань.

Про це Новини.LIVE дізналися з Єдиного реєстру судових рішень.

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Подробиці справи

Уродженець села Цибулівка Великомихайловської ОТГ не з’явився до ТЦК для проходження служби, незавжаючи на те, що був визнаний придатним військово-лікраською комісією. Через це на нього подали відкрили кримінальну справу. На суді чоловік пред’явив довідки про те, що його матір має 2 групу інвалідності, а він має постійно за нею доглядати.

Що вирішив суд

Фігуранта визнали винним за ст. 336 Кримінального кодексу України (ухилення від мобілізації). Чоловік міг отримати 3 роки позбавлення волі, однак суд замінив таке покарання іспировим строком на аналогічний термін. Крім того, підсудний має зробити наступні дії:

Звернутися до служби зайнятості щодо пошуку роботи

щомісячно сплачувати на підтримку Збройних Сил України (Проект Армія Дронів) 700 гривень.

прочитати книги: "Брама Європи. Історія України від скіфських воєн до незалежності" Сергія Плохія, "Тигролови" Івана Багряного та "Подолати минуле. Глобальна історія України" Ярослава Грицака.

Остання вимога, як йдеться у матеріалах справи, покликана допомогти підсудному "покращити психологічний остан, відчуття власної значимості, усвідомлення відповідальність перед власною совістю, попередніми, нинішнім та прийдешніми поколіннями, розуміння історії українського державотворення на основі здійсненого українською нацією, усім українським народом права на самовизначення".

Нагадаємо, нещодавно ми писали про солдата, який напав з ножем на перехожого. А також про службовця, який вчиняв психологічне насильство.

