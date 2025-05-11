Суд виніс вирок військовому з Одещини за хуліганство

Суддівський молоток на столі. Фото ілюстративне: pixabay.com

В селищі Овідіополь, що на Одещині, біля магазину сталася суперечка, яка згодом переросла у справжнє переслідування з порізаними шинами, погрозами та зухвалими діями. Військовослужбовець з Понятівки, який образився через "перешкоду для фото", вирішив жорстоко провчити незнайомця.

Про це Новини.LIVE дізналися з матеріалів Єдиного державного реєстру досудового розслідування.

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Військовий напав з ножем

З матеріалів слідства відомо, що солдат, перебуваючи біля продуктового магазину на вулиці Каденюка, розпочав сварку із незнайомим чоловіком. Причиною стало те, що, на думку військового, водій автомобіля загородив йому вид і "заважав фотографуватись".

Обвинувачений почав голосно лаятися, нецензурно висловлюватись і погрожувати фізичною розправою. Водій, не бажаючи конфлікту, сів у свій автомобіль і поїхав додому. Але на цьому конфлікт не завершився. Військовий кинувся за ним навздогін на власній машині. Невдовзі він заблокував дорогу, вийшов з автомобіля з ножем у руці й почав різати шини на машині своєї "жертви", а також зірвав державний номер.

Не зупинившись на цьому, солдат сів за кермо свого авто і кілька разів виштовхував припарковану Toyota переднім бампером, поки машина не зачепилась за бордюр. Завдані збитки оцінено у 27 тисяч гривень. Після скоєного хуліган зник з місця злочину, але згодом його затримали.

Як покарали військового за хуліганство

Справу розглядав Овідіопольський районний суд. Обвинувачений визнав провину і розкаявся. Йому призначили покарання — один рік обмеження волі, однак звільнили від його відбування з іспитовим строком один рік.

Нагадаємо, військовослужбовець систематично вчиняв психологічне насильство над співмешканкою. Також ми писали, що на Одещині чоловік з інвалідністю розгриз обліковий журнал у відділку поліції.