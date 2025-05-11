Хуліган у поліції на Одещині порвав журнал і розбив двері

Чоловік у наручниках. Фото ілюстративне: Нацполіція

На Одещині чоловік з інвалідністю влаштував гучний скандал у відділку поліції. Хуліган, затриманий за порушення ПДР у стані алкогольного сп’яніння, погрожував правоохоронцям, нецензурно лаявся та знищив службову документацію. Суд визнав його винним, але дав умовний термін.

Про це Новини.LIVE дізналися з матеріалів Єдиного державного реєстру досудового розслідування.

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П'яний бешкет у відділку

Інцидент стався ввечері 4 січня 2025 року на блокпосту в селі Новопетрівка Роздільнянського району. Поліцейські зупинили п’яного чоловіка, який поводився агресивно. Як з'ясувалося, це був мешканець Новоселівки, особа з інвалідністю І групи. Його затримали за керування у нетверезому стані та непокора поліції.

Проте справжній хуліганський вибух стався вже після приїзду до відділку. Попри кайданки, чоловік погрожував працівникам поліції, нецензурно лаявся, а потім порвав зубами Журнал обліку доставлених осіб. На цьому не зупинився — у медзакладі знову влаштував скандал перед лікарями, а після повторного повернення у відділок — розбив скло у вхідних дверях.

Яке покарання за хуліганство

У суді обвинувачений визнав провину, заявив, що частково не пам’ятає подій через алкоголь і травми. Щиро розкаявся. Суд засудив його до 2 років позбавлення волі, але звільнив з випробувальним терміном на 1 рік — за умови дотримання обов’язків пробації.

Нагадаємо, на Одещині жінка у Viber поширювала інформацію про пересування військових, які проводили мобілізаційні заходи. Також ми писали, що у Кропивницькому житель отримав штраф за надання підробленого документа.