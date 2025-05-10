Вирок військовому за домашнє насильство під час служби

Суддівський молоток на столі. Фото ілюстративне: pixabay.com

Військовослужбовець під час служби за мобілізацією систематично вчиняв психологічне насильство над співмешканкою. Попри неодноразові адмінпорушення і факт вчинення злочину, чоловіка не позбавили волі, а тільки дали іспитовий строк.

Про це Новини.LIVE дізналися з матеріалів Єдиного державного реєстру досудового розслідування.

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Військовий знущався з жінки

Відомо, що солдат, який служив гранатометником у складі механізованої роти військової частини, неодноразово знущався з жінки, з якою перебував у близьких стосунках. Він обзивав її нецензурною лайкою. Останній конфлікт трапився в січні 2025 року, військовий знову застосував словесні образи в її бік після чого потерпіла звернулась до поліції.

Під час судового засідання обвинувачений визнав провину і розкаявся, а жінка просила не карати його позбавленням волі, посилаючись на його службу та бажання пройти реабілітацію. Суд врахував щире каяття, відсутність обтяжуючих обставин, а також задовільну поведінку обвинуваченого останнім часом.

Яке покарання за домашнє насильство

Внаслідок цього чоловіку призначили рік позбавлення волі умовно. Від відбування реального строку його звільнили з іспитовим терміном на 1 рік, зобов'язавши з'являтись до пробаційного органу, повідомляти про зміну місця проживання та не виїжджати за кордон без дозволу. Контроль за виконанням вироку здійснюватимуть працівники пробації та командування військової частини.

Нагадаємо, на Одещині службовець Держприкордонслужби організував канал втечі ухилянтів за кордон. Також військовий з Одещини неодноразово крав побутову техніку, телефони, гроші та інше майно громадян, доки його не викрили співробітники поліції.