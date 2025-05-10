Приговор военному за домашнее насилие во время службы

Судейский молоток на столе. Фото иллюстративное: pixabay.com

Военнослужащего, который во время службы по мобилизации систематически совершал психологическое насилие над сожительницей. Несмотря на неоднократные админнарушения и факт совершения преступления, мужчину не лишили свободы, а только испытательный срок.

Об этом Новини.LIVE узнали из материалов Единого государственного реестра досудебного расследования.

Реклама

Читайте также:

Военный издевался над женщиной

Известно, что солдат, который служил гранатометчиком в составе механизированной роты воинской части, неоднократно издевался над женщиной, с которой находился в близких отношениях. Он обзывал ее нецензурной бранью. Последний конфликт произошел в январе 2025 года, военный снова применил словесные оскорбления в ее сторону после чего потерпевшая обратилась в полицию.

Во время судебного заседания обвиняемый признал вину и раскаялся, а женщина просила не наказывать его лишением свободы, ссылаясь на его службу и желание пройти реабилитацию. Суд учел искреннее раскаяние, отсутствие отягчающих обстоятельств, а также удовлетворительное поведение обвиняемого в последнее время.

Какое наказание за домашнее насилие

В результате, мужчине назначили год лишения свободы условно. От отбывания реального срока его освободили с испытательным сроком на 1 год, обязав появляться в пробационный орган, сообщать об изменении места жительства и не выезжать за границу без разрешения. Контроль за исполнением приговора будут осуществлять работники пробации и командование воинской части.

Напомним, в Одесской области служащий Госпогранслужбы организовал канал побега уклонистов за границу. Также военный из Одесской области неоднократно воровал бытовую технику, телефоны, деньги и другое имущество граждан, пока его не разоблачили сотрудники полиции.