Хулиган в полиции в Одесской области порвал журнал и разбил дверь

Мужчина в наручниках. Фото иллюстративное: Нацполиция

В Одесской области мужчина с инвалидностью устроил громкий скандал в отделении полиции. Хулиган, задержанный за нарушение ПДД в состоянии алкогольного опьянения, угрожал правоохранителям, нецензурно ругался и уничтожил служебную документацию. Суд признал его виновным, но дал условный срок.

Об этом Новини.LIVE узнали из материалов Единого государственного реестра досудебного расследования.

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Пьяный дебош в отделении

Инцидент произошел вечером 4 января 2025 года на блокпосте в селе Новопетровка Раздельнянского района. Полицейские остановили пьяного мужчину, который вел себя агрессивно. Как выяснилось, это был житель Новоселовки, человек с инвалидностью I группы. Его задержали за управление в нетрезвом состоянии и неповиновение полиции.

Однако настоящий хулиганский взрыв произошел уже после приезда в участок. Несмотря на наручники, мужчина угрожал сотрудникам полиции, нецензурно ругался, а затем порвал зубами Журнал учета доставленных лиц. На этом не остановился — в медучреждении снова устроил скандал перед врачами, а после повторного возвращения в участок — разбил стекло во входной двери.

Какое наказание за хулиганство

В суде обвиняемый признал вину, заявил, что частично не помнит событий из-за алкоголя и травм. Искренне раскаялся. Суд приговорил его к 2 годам лишения свободы, но освободил с испытательным сроком на 1 год — при условии соблюдения обязанностей пробации.

Напомним, в Одесской области женщина в Viber распространяла информацию о передвижении военных, которые проводили мобилизационные мероприятия. Также мы писали, что в Кропивницком житель получил штраф за предоставление поддельного документа.