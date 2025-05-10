Зливала дані про ТЦК у Viber — суд визнав винною мешканку Одещини

Правоохоронці розмовляють з жінкою. Фото ілюстративне: Нацполіція

На Одещині жінка у Viber поширювала інформацію про пересування військових, які проводили мобілізаційні заходи. Вона ділилася датами та місцями роботи ТЦК у сільських громадах. Суд визнав її винною у перешкоджанні діяльності ЗСУ під час війни.

Про це Новини.LIVE дізналися з матеріалів Єдиного державного реєстру досудового розслідування.

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Зливала інформацію про ТЦК

З матеріалів слідства відомо, що восени 2024 року мешканка Одеської області, перебуваючи у чаті Viber з невинною назвою "Погода по району!", почала системно публікувати дані про пересування військових комісаріатів. Вона робила це під фейковим ім’ям, використовуючи свій телефон Nokia 1/4 з двома SIM-картами, і мала повний доступ до групових публікацій.

11 вересня вона першою повідомила: "Новоєлизоветівка центр тцк", фактично попередивши місцевих про приїзд ТЦК. Далі — повідомлення про рух військових до Старої Єлизаветівки, Михайлополя, і навіть натяки на спецслужби у вигляді фрази "чорні оливки". Це шифрування стало звичним для групи.

Усього в групі було щонайменше 1689 підписників, тож повідомлення швидко ширилися. За офіційними даними, жінка дійсно передавала точні дані про заходи ТЦК, які не мали бути доступні громадськості. Це дозволяло потенційним призовникам уникати оповіщення.

Як покарали за злив даних про ТЦК

Суд визнав її винною за статтею — перешкоджання законній діяльності ЗСУ в особливий період. Вона не заперечувала своєї участі й повністю визнала вину. Їй загрожувало до п'яти років ув'язнення, але судді пом'якшили покарання встановивши іспитовий строк на один рік.

Нагадаємо, в Полтавській області чоловік написав відмову від повістки й ухилився від мобілізації через хворого батька. Також ми писали, що прикордонники не дозволили виїхати за кордон чоловіку, який самостійно виховує дитину та має відстрочку.