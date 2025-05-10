Сливала данные о ТЦК в Viber — суд признал виновной жительницу Одесской области

Правоохранители разговаривают с женщиной. Фото иллюстративное: Нацполиция

В Одесской области женщина в Viber распространяла информацию о передвижении военных, которые проводили мобилизационные мероприятия. Она делилась датами и местами работы ТЦК в сельских общинах. Суд признал ее виновной в препятствовании деятельности ВСУ во время войны.

Об этом Новини.LIVE узнали из материалов Единого государственного реестра досудебного расследования.

Реклама

Читайте также:

Сливала информацию о ТЦК

Из материалов следствия известно, что осенью 2024 года жительница Одесской области, находясь в чате Viber с невинным названием "Погода по району!", начала системно публиковать данные о передвижении военных комиссариатов. Она делала это под фейковым именем, используя свой телефон Nokia 1/4 с двумя SIM-картами, и имела полный доступ к групповым публикациям.

11 сентября она первой сообщила: "Новоелизоветовка центр тцк", фактически предупредив местных о приезде ТЦК. Далее — сообщение о движении военных в Старую Елизаветовку, Михайлополь, и даже намеки на спецслужбы в виде фразы "черные оливки". Эта шифровка стала привычной для группы.

Всего в группе было не менее 1689 подписчиков, поэтому сообщения быстро распространялись. По официальным данным, женщина действительно передавала точные данные о мероприятиях ТЦК, которые не должны были быть доступны общественности. Это позволяло потенциальным призывникам избегать оповещения.

Как наказали за слив данных о ТЦК

Суд признал ее виновной по статье — препятствование законной деятельности ВСУ в особый период. Она не отрицала своего участия и полностью признала вину. Ей грозило до пяти лет заключения, но судьи смягчили наказание установив испытательный срок на один год.

Напомним, в Полтавской области мужчина написал отказ от повестки и уклонился от мобилизации из-за больного отца. Также мы писали, что пограничники не позволили выехать за границу мужчине, который самостоятельно воспитывает ребенка и имеет отсрочку.