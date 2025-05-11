Суд вынес приговор военному из Одесской области за хулиганство

Судейский молоток на столе. Фото иллюстративное: pixabay.com

В поселке Овидиополь Одесской области возле магазина произошел спор, который впоследствии перерос в настоящее преследование с порезанными шинами, угрозами и дерзкими действиями. Военнослужащий из Понятовки, который обиделся из-за "препятствия для фото", решил жестоко проучить незнакомца.

Об этом Новини.LIVE узнали из материалов Единого государственного реестра досудебного расследования.

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Военный напал с ножом

Из материалов следствия известно, что солдат, находясь возле продуктового магазина на улице Каденюка, начал ссору с незнакомым мужчиной. Причиной стало то, что, по мнению военного, водитель автомобиля загородил ему вид и "мешал фотографироваться".

Обвиняемый начал громко ругаться, нецензурно выражаться и угрожать физической расправой. Водитель, не желая конфликта, сел в свой автомобиль и поехал домой. Но на этом конфликт не завершился. Военный бросился за ним вдогонку на собственной машине. Вскоре он заблокировал дорогу, вышел из автомобиля с ножом в руке и начал резать шины на машине своей "жертвы", а также сорвал государственный номер.

Не остановившись на этом, солдат сел за руль своего авто и несколько раз выталкивал припаркованную Toyota передним бампером, пока машина не зацепилась за бордюр. Нанесенный ущерб оценен в 27 тысяч гривен. После содеянного хулиган скрылся с места преступления, но впоследствии его задержали.

Как наказали военного за хулиганство

Дело рассматривал Овидиопольский районный суд. Обвиняемый признал вину и раскаялся. Ему назначили наказание — один год ограничения свободы, однако освободили от его отбывания с испытательным сроком один год.

Напомним, военнослужащий систематически совершал психологическое насилие над сожительницей. Также мы писали, что в Одесской области мужчина с инвалидностью разгрыз учетный журнал в отделении полиции.