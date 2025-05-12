Жителя Одесской области судили за уклонение от мобилизации в ряды ВСУ

Повестка в ТЦК. Фото: Львовская РГА

Мужчина в Одесской области не явился в ТЦК для прохождения службы из-за того, что ухаживал за больной матерью. Однако на него все равно открыли дело и мужчина получил условный срок с рядом интересных судебных обязательств.

Об этом Новини.LIVE узнали из Единого реестра судебных решений.

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Подробности дела

Уроженец села Цибулевка Великомихайловской ОТГ не явился в ТЦК для прохождения службы, несмотря на то, что был признан годным военно-врачебной комиссией. Из-за этого на него подали открыли уголовное дело. На суде мужчина предъявил справки о том, что у его матери 2 группа инвалидности, а он должен постоянно за ней ухаживать.

Что решил суд

Фигуранта признали виновным по ст. 336 Уголовного кодекса Украины (уклонение от мобилизации). Мужчина мог получить 3 года лишения свободы, однако суд заменил такое наказание испытательным сроком на аналогичный срок. Кроме того, подсудимый должен сделать следующие действия:

Обратиться в службу занятости по поиску работы

ежемесячно платить на поддержку Вооруженных Сил Украины (Проект Армия Дронов) 700 гривен.

прочитать книги: "Ворота Европы. История Украины от скифских войн до независимости" Сергея Плохия, "Тигроловы" Ивана Багряного и "Преодолеть прошлое. Глобальная история Украины" Ярослава Грицака.

Последнее требование, как говорится в материалах дела, призвано помочь подсудимому "улучшить психологическое состояние, ощущение собственной значимости, осознание ответственности перед собственной совестью, предыдущими, нынешним и будущими поколениями, понимание истории украинского государства на основе осуществленного украинской нацией, всем украинским народом права на самоопределение".

Напомним, недавно мы писали о солдате, который напал с ножом на прохожего. А также о служащем, который совершал психологическое насилие.