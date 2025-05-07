Італія надасть кредит Одещині на відновлення архітектури, зрошувальних систем та дитячу лікарню - Шкрум

Музей в Одесі. Фото ілюстративне: Andy Travel Club

Італійські партнери нададуть Одещині кредит на загальну суму 63,6 мільйонів євро. На ці гроші планують побудувати дитячу лікарню та відновити чимало архітектурних пам'яток.

Про це повідомила перший заступник міністра розвитку громад та територій України Альона Шкрум.

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Відновлення об'єктів в Одесі

27,5 млн. євро грантових коштів спрямують на відновлення пам'яток архітектури в Одесі. Зокрема це стосується:

Одеської філармонії (колишня Нова біржа),

Палацу Потоцьких,

Палацу Абази (Музей Західного та Східного мистецтва),

Літературного музею.

За словами заступниці міністра розвитку громад та територій України Альони Шкрум, йдеться не лише про збереження культурної спадщини, а й про розвиток туризму та створення якісних публічних просторів.

Дитяча лікарня

Ще 30 млн. євро підуть на будівництво нового корпусу обласної дитячої лікарні в Одесі. Фінансування надається на пільгових умовах протягом 20 років. Відсоткова ставка складатиме 0%. Проєкт уже внесено до системи DREAM. Планується, що нова будівля буде розрахована на 260 ліжок та вісім сучасних операційних.

Зрошувальні системи

Італійці також планують модернізувати іригаційні системи в Одеській області, що особливо важливо в умовах кліматичних змін та посух. Це стосується не лише аграрної економіки, а й продовольчої безпеки, зазначають у міністерстві громад і територій.

"Ці три проєкти – частина нашого великого пакету по Одещині, над яким ми працюємо в рамках Меморандуму з Італією", — йдеться уповідомленні Альони Шкрум.

Документи на отримання грантів планують підписати 10-11 липня під час Ukraine Recovery Conference 2025 у Римі.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, що в Одесі побудують дитячу лікарню. А також про ціни на нерухомість в Італії.