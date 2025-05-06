Под угрозой урожай озимых в Одесской области

Засеянные поля. Фото: Новини.LIVE

Нынешняя весна выдалась аномально сухой, и это уже серьезно бьет по сельскому хозяйству южных регионов Украины. В условиях войны, когда аграрная отрасль выполняет не только экономическую, но и стратегическую функцию — обеспечение продовольственной безопасности, изменение погоды приобретает критическое значение. Какова ситуация с озимыми посевами сейчас и не потеряем ли мы в этом году урожай зерновых?

Об этом журналисты Новини.LIVE поговорили с заместителем председателя комитета Верховной рады по аграрной политике и земельным отношениям Степаном Чернявским.

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Влага на этом этапе развития озимых является ключевым ресурсом. Если в ближайшие недели не будет дождей — показатели урожайности могут резко ухудшиться. Некоторые хозяйства уже начали пересматривать планы по сбору и реализации продукции.

"Озимые перезимовали в удовлетворительном состоянии. Сейчас мы ожидаем дождей. Если их не будет — ситуация будет критической. Мы понимаем, что без влаги можем потерять 20-30% урожая. Надеемся, что в мае погода смилостивится, и мы сохраним уровень урожайности хотя бы на прошлогоднем уровне", — отмечает заместитель председателя комитета аграрной политики и земельных отношений Степан Чернявский.

Заместитель председателя комитета аграрной политики и земельных отношений Степан Чернявский о засухе на полях. Фото: Новини.LIVE

Как отмечает Нардеп, нынешний аграрный сезон сопровождается не только погодными рисками, но и целым рядом других вызовов. К классическим трудностям, таким как сезонность и зависимость от природных факторов, добавляются новые: высокие затраты на топливо, подорожание удобрений и средств защиты растений, перебои с логистикой и существенное сокращение трудовых ресурсов.

"Мы потеряли много еще зимой. Все влияет: высокие цены на дизельное топливо, дорогие средства защиты растений, логистика. Но, пожалуй, самое болезненное — это люди. Многие из тех, кто должен был бы работать на земле, сегодня защищают Украину", — говорит эксперт.

Эксперт Степан Чернявский о тяжелой зиме для озимых. Фото: Новини.LIVE

Недостаток квалифицированных работников в разгар сезона — это удар не только по производственному процессу, но и по экономике малых хозяйств, которые не имеют запаса прочности. Поэтому аграрии вынуждены менять подходы к работе. В ситуации, когда глобальные цены на зерно нестабильны, а логистические цепи испытывают давление из-за войны, будущий урожай является делом не только экономики, но и национальной устойчивости.

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