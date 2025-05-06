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Урожай в Одесской области под угрозой — озимые нуждаются в дожде

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Дата публикации 6 мая 2025 19:33
Под угрозой урожай озимых в Одесской области
Засеянные поля. Фото: Новини.LIVE

Нынешняя весна выдалась аномально сухой, и это уже серьезно бьет по сельскому хозяйству южных регионов Украины. В условиях войны, когда аграрная отрасль выполняет не только экономическую, но и стратегическую функцию  обеспечение продовольственной безопасности, изменение погоды приобретает критическое значение. Какова ситуация с озимыми посевами сейчас и не потеряем ли мы в этом году урожай зерновых?

Об этом журналисты Новини.LIVE поговорили с заместителем председателя комитета Верховной рады по аграрной политике и земельным отношениям Степаном Чернявским.

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Засуха на полях

Влага на этом этапе развития озимых является ключевым ресурсом. Если в ближайшие недели не будет дождей показатели урожайности могут резко ухудшиться. Некоторые хозяйства уже начали пересматривать планы по сбору и реализации продукции.

"Озимые перезимовали в удовлетворительном состоянии. Сейчас мы ожидаем дождей. Если их не будет ситуация будет критической. Мы понимаем, что без влаги можем потерять 20-30% урожая. Надеемся, что в мае погода смилостивится, и мы сохраним уровень урожайности хотя бы на прошлогоднем уровне",  отмечает заместитель председателя комитета аграрной политики и земельных отношений Степан Чернявский.

заступник голови комітету аграрної політики та земельних відносин Степан Чернявський. про врожай
Заместитель председателя комитета аграрной политики и земельных отношений Степан Чернявский о засухе на полях. Фото: Новини.LIVE

Как отмечает Нардеп, нынешний аграрный сезон сопровождается не только погодными рисками, но и целым рядом других вызовов. К классическим трудностям, таким как сезонность и зависимость от природных факторов, добавляются новые: высокие затраты на топливо, подорожание удобрений и средств защиты растений, перебои с логистикой и существенное сокращение трудовых ресурсов.

"Мы потеряли много еще зимой. Все влияет: высокие цены на дизельное топливо, дорогие средства защиты растений, логистика. Но, пожалуй, самое болезненное  это люди. Многие из тех, кто должен был бы работать на земле, сегодня защищают Украину", говорит эксперт.

заступник голови комітету аграрної політики та земельних відносин Степан Чернявський. про важку зиму
Эксперт Степан Чернявский о тяжелой зиме для озимых. Фото: Новини.LIVE

Недостаток квалифицированных работников в разгар сезона  это удар не только по производственному процессу, но и по экономике малых хозяйств, которые не имеют запаса прочности. Поэтому аграрии вынуждены менять подходы к работе. В ситуации, когда глобальные цены на зерно нестабильны, а логистические цепи испытывают давление из-за войны, будущий урожай является делом не только экономики, но и национальной устойчивости.

Ранее мы писали, о том, где сажать баклажаны для хорошего урожая секретное место. А также, о том, что огородники раскрыли секрет, как вырастить хороший урожай.

Одесса посевная кампания Украина урожай Новости Одессы хлеб поля
Виктория Яслык - редактор
Автор:
Виктория Яслык
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