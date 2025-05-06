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Урожай на Одещині під загрозою — озимі потребують дощу

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Дата публікації: 6 травня 2025 19:33
Під загрозою врожай озимих на Одещині
Засіяні поля. Фото: Новини.LIVE

Цьогорічна весна видалася аномально сухою, і це вже серйозно б'є по сільському господарству південних регіонів України. В умовах війни, коли аграрна галузь виконує не лише економічну, а й стратегічну функцію  забезпечення продовольчої безпеки, зміна погоди набуває критичного значення. Яка ситуація з озимими посівами зараз і чи не втратимо ми цього року врожай зернових? 

Про це журналісти Новини.LIVE поговорили із заступником голови комітету Верховної ради з аграрної політики та земельних відносин Степаном Чернявським.

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Посуха на полях

Волога на цьому етапі розвитку озимих є ключовим ресурсом. Якщо найближчими тижнями не буде дощів, показники врожайності можуть різко погіршитися. Деякі господарства вже почали переглядати плани щодо збору і реалізації продукції. 

"Озимі перезимували в задовільному стані. Зараз ми очікуємо дощів. Якщо їх не буде — ситуація буде критичною. Ми розуміємо, що без вологи можемо втратити 20–30% врожаю. Сподіваємося, що в травні погода змилостивиться і ми збережемо рівень урожайності хоча б на торішньому рівні" зазначає заступник голови комітету аграрної політики та земельних відносин Степан Чернявський.

заступник голови комітету аграрної політики та земельних відносин Степан Чернявський. про врожай
Заступник голови комітету аграрної політики та земельних відносин Степан Чернявський про посуху на полях. Фото: Новини.LIVE

Як зазначає нардеп, нинішній аграрний сезон супроводжується не лише погодними ризиками, а й цілою низкою інших викликів. До класичних труднощів, таких як сезонність і залежність від природних факторів, додаються нові: високі витрати на пальне, здорожчання добрив і засобів захисту рослин, перебої з логістикою та суттєве скорочення трудових ресурсів.

"Ми втратили багато ще взимку. Усе впливає: високі ціни на дизельне пальне, дорогі засоби захисту рослин, логістика. Але, мабуть, найболючіше  це люди. Багато з тих, хто мав би працювати на землі, сьогодні захищають Україну" каже експерт.

заступник голови комітету аграрної політики та земельних відносин Степан Чернявський. про важку зиму
Експерт Степан Чернявський про важку зиму для озимих. Фото: Новини.LIVE

Нестача кваліфікованих працівників у розпал сезону  це удар не лише по виробничому процесу, а й по економіці малих господарств, які не мають запасу міцності. Через це аграрії змушені змінювати підходи до роботи. У ситуації, коли глобальні ціни на зерно нестабільні, а логістичні ланцюги зазнають тиску через війну, майбутній урожай є справою не лише економіки, а й національної стійкості.

Раніше ми писали про те, де садити баклажани для гарного врожаю  секретне місце. А також, про те, що городники розкрили секрет, як виростити гарний врожай.

Одеса посівна кампанія Україна врожай Новини Одеси хліб поля
Вікторія Яслик - редактор
Автор:
Вікторія Яслик
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