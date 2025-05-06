Під загрозою врожай озимих на Одещині

Засіяні поля. Фото: Новини.LIVE

Цьогорічна весна видалася аномально сухою, і це вже серйозно б'є по сільському господарству південних регіонів України. В умовах війни, коли аграрна галузь виконує не лише економічну, а й стратегічну функцію — забезпечення продовольчої безпеки, зміна погоди набуває критичного значення. Яка ситуація з озимими посівами зараз і чи не втратимо ми цього року врожай зернових?

Про це журналісти Новини.LIVE поговорили із заступником голови комітету Верховної ради з аграрної політики та земельних відносин Степаном Чернявським.

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Волога на цьому етапі розвитку озимих є ключовим ресурсом. Якщо найближчими тижнями не буде дощів, показники врожайності можуть різко погіршитися. Деякі господарства вже почали переглядати плани щодо збору і реалізації продукції.

"Озимі перезимували в задовільному стані. Зараз ми очікуємо дощів. Якщо їх не буде — ситуація буде критичною. Ми розуміємо, що без вологи можемо втратити 20–30% врожаю. Сподіваємося, що в травні погода змилостивиться і ми збережемо рівень урожайності хоча б на торішньому рівні", — зазначає заступник голови комітету аграрної політики та земельних відносин Степан Чернявський.

Заступник голови комітету аграрної політики та земельних відносин Степан Чернявський про посуху на полях. Фото: Новини.LIVE

Як зазначає нардеп, нинішній аграрний сезон супроводжується не лише погодними ризиками, а й цілою низкою інших викликів. До класичних труднощів, таких як сезонність і залежність від природних факторів, додаються нові: високі витрати на пальне, здорожчання добрив і засобів захисту рослин, перебої з логістикою та суттєве скорочення трудових ресурсів.

"Ми втратили багато ще взимку. Усе впливає: високі ціни на дизельне пальне, дорогі засоби захисту рослин, логістика. Але, мабуть, найболючіше — це люди. Багато з тих, хто мав би працювати на землі, сьогодні захищають Україну", — каже експерт.

Експерт Степан Чернявський про важку зиму для озимих. Фото: Новини.LIVE

Нестача кваліфікованих працівників у розпал сезону — це удар не лише по виробничому процесу, а й по економіці малих господарств, які не мають запасу міцності. Через це аграрії змушені змінювати підходи до роботи. У ситуації, коли глобальні ціни на зерно нестабільні, а логістичні ланцюги зазнають тиску через війну, майбутній урожай є справою не лише економіки, а й національної стійкості.

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