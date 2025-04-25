В Одессе построят современную детскую больницу за счет Италии — Кипер

Ребенок в больнице. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В Одессе планируют построить современную детскую больницу при поддержке Италии. Кроме того, в ОВА планируют привлечь зарубежных партнеров и к финансированию других проектов в регионе.

Об этом сообщил председатель Одесской ОВА Олег Кипер.

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Современная больница

Сейчас уже идут переговоры Одесской областной военной администрации с правительством Италии о предоставлении кредита с отсрочкой. На эти средства хотят построить детскую больницу, которая будет отвечать всем требованиям современной медицины.

"Сейчас работаем с итальянским правительством, чтобы выделили даже через кредитование с определенной отсрочкой, мы планируем построить детскую больницу. В Одессе к сожалению нет областной детской больницы, такой как хотелось бы — современной ", — говорит глава Одесской ОВА Олег Кипер.

Взаимоотношения с Италией

Кроме этого, в настоящее время с итальянской стороной обсуждается возможность предоставления 9 миллионов евро. Эти деньги пойдут на организацию системы полива сельхозземель на юге региона.

"Для нас очень важен именно полив земли, поскольку она у нас засушливая. Над этим постоянно работаем и уже из бюджета выделили 100 миллионов, 6 тысяч гектаров покрыли", — добавляет Олег Кипер.

Кроме того, Кипер сообщил, что в Измаиле продолжается строительство кухни для организации питания детей. А в Одессе планируется открытие центра Superhumans — специализированного медучреждения по протезированию и реабилитации. Для реализации этого проекта был подписан меморандум с Францией, который предусматривает финансирование в размере 5 миллионов евро.

Напомним, недавно мы писали о том, как Украина с Южной Кореей будет строить одесскую ТЭЦ. А также о продаже завода кофе.