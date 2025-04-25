В Одесі збудують сучасну дитячу лікарню за рахунок Італії — Кіпер

Дитина в лікарні. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

В Одесі планують збудувати сучасну дитячу лікарню за підтримки Італії. Крім того, в ОВА планують залучити закордонних партнерів і до фінансування інших проєктів в регіоні.

Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

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Сучасна лікарня

Наразі вже тривають перемовини Одеської обласної військової адміністрації з урядом Італії щодо надання кредиту з відстрочкою. На ці кошти хочуть збудувати дитячу лікарню, яка відповідатиме всім вимогам сучасної медицини.

"Зараз працюємо з італійським урядом, щоб виділили навіть через кредитування з певною відстрочкою, ми плануємо збудувати дитячу лікарню. В Одесі, на жаль, немає обласної дитячої лікарні, такої, як хотілося б — сучасної" — каже очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.

Взаємовідносини з Італією

Крім того, зараз з італійською стороною обговорюється можливість надання 9 мільйонів євро. Ці гроші підуть на організацію системи поливу сільгоспземель на півдні регіону.

"Для нас дуже важливим є саме полив землі, оскільки вона в нас засушлива. Над цим постійно працюємо і вже з бюджета виділили 100 мільйонів, 6 тисяч гектарів покрили", — додає Олег Кіпер.

Крім того, Кіпер повідомив, що в Ізмаїлі триває будівництво кухні для організації харчування дітей. А в Одесі планується відкриття центру Superhumans — спеціалізованої медустанови з протезування та реабілітації. Для реалізації цього проєкту був підписаний меморандум із Францією, який передбачає фінансування у розмірі 5 мільйонів євро.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, як Україна з Південною Кореєю будуватиме одеську ТЕЦ. А також про продаж заводу кави.