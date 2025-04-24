В Одесі збудують ТЕЦ на RDF-паливі з побутових відходів

Завод в Україні. Фото ілюстративне: budport.com

В Одесі планують будівництво ТЕЦ на RDF-паливі (яке отримують завдяки переробки відходів). Реалізувати проєкт допоможуть партнери з Південної Кореї, а в місті вже навіть виділили земельну ділянку.

Про це повідомляє Міністерство розвитку громад та територій України.

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Одесою вже виділено земельну ділянку площею 4 гектари під будівництво нової теплоелектроцентралі. Крім того, визначено відповідальне комунальне підприємство, підведено всі необхідні інженерні мережі, зокрема газопровід, а також узгоджено схему теплопостачання. Потужність нової ТЕЦ становитиме 12 МВт електро та 40 МВт теплової енергії. Загальна вартість проєкту оцінюється в 106 мільйонів доларів США (приблизно 3,9 млрд грн за поточним курсом), а термін окупності — 6,5 років.

"Проєкт має значний потенціал для формування сучасної моделі теплопостачання та енергетичної безпеки в одному з ключових міст нашої країни — Одесі. Проєкт будівництва ТЕЦ на RDF-паливі є прикладом сучасного, комплексного підходу до вирішення енергетичних та екологічних викликів", — каже Заступник Міністра розвитку громад та територій Костянтин Ковальчук.

У будівництво ТЕЦ Україні фінансово допоможуть партнери з Південної Кореї. Сторони вже розпочали підготовку концептуального документа проєкту.

Що таке RDF паливо

RDF паливо виробляється з різних видів комерційних, промислових або твердих побутових відходів. В основному воно складається з таких горючих компонентів, як пластик, який не підлягає переробці (окрім ПВХ), паперовий картон, етикетки та інші гофровані матеріали. Ці фракції збираються на різних етапах переробки: просіювання, розділення повітрям, балістичного поділу, видалення чорних і кольорових матеріалів, скла та каменів.

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