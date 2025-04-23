На Одещині в Чорноморську продають завод розчинної кави - яка ціна

Завод кави. Фото: lacomba-coffee.com

Система електронних торгів арештованим майном (СЕТАМ) виставила на аукціон завод з виробництва розчинної кави, розташованого в Чорноморську на Одещині. Станом на початок квітня стартова ціна лоту складає 78,48 млн грн.

Про це йдеться на сайті сестеми електронних торгів арештованим майном СЕТАМ.

Реклама

Читайте також:

Завод на продаж

Завод кавової продукції в Чорноморську має повну інфраструктуру для запуску виробництва. А саме: восьмиповерхову виробничу будівлю площею понад 7600 кв. м, насосну станцію, артезіанську свердловину, резервуари, градирні та інші промислові споруди. Станом на сьогодні, заявку на участь у торгах подав лише один учасник. У СЕТАМ впевнені, що продаж подібних активів не лише сприяє поверненню боргів, але й створює можливості для інвесторів дати друге життя промисловим об’єктам.

"Ми продовжуємо надавати можливості для бізнесу придбати унікальні промислові об’єкти. Наш аукціон — це не лише інструмент повернення боргів, а й можливість дати друге життя подібним активам", — зазначив генеральний директор ДП "СЕТАМ" Роман Осадчук.

Додамо, будівлі належать податковому боржнику, а земельна ділянка під заводом не є предметом продажу, проте перебуває в оренді до 2040 року.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, як працюють порти Одещини. А також про хаби, які планують створити на Дунаї.