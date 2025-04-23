На Одещині в Чорноморську продають завод розчинної кави - яка ціна

На Одещині продають завод з виготовлення кави — яка ціна
Система електронних торгів арештованим майном (СЕТАМ) виставила на аукціон завод з виробництва розчинної кави, розташованого в Чорноморську на Одещині. Станом на початок квітня стартова ціна лоту складає 78,48 млн грн.
Про це йдеться на сайті сестеми електронних торгів арештованим майном СЕТАМ.
Завод на продаж
Завод кавової продукції в Чорноморську має повну інфраструктуру для запуску виробництва. А саме: восьмиповерхову виробничу будівлю площею понад 7600 кв. м, насосну станцію, артезіанську свердловину, резервуари, градирні та інші промислові споруди. Станом на сьогодні, заявку на участь у торгах подав лише один учасник. У СЕТАМ впевнені, що продаж подібних активів не лише сприяє поверненню боргів, але й створює можливості для інвесторів дати друге життя промисловим об’єктам.
"Ми продовжуємо надавати можливості для бізнесу придбати унікальні промислові об’єкти. Наш аукціон — це не лише інструмент повернення боргів, а й можливість дати друге життя подібним активам", — зазначив генеральний директор ДП "СЕТАМ" Роман Осадчук.
Додамо, будівлі належать податковому боржнику, а земельна ділянка під заводом не є предметом продажу, проте перебуває в оренді до 2040 року.
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