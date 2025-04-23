В Одесской области в Черноморске продают завод растворимого кофе - какая цена

На Одесчине продают завод по изготовлению кофе — какая цена
Система электронных торгов арестованным имуществом (СЕТАМ) выставила на аукцион завод по производству растворимого кофе, расположенного в Черноморске Одесской области. По состоянию на начало апреля стартовая цена лота составляет 78,48 млн грн.
Об этом говорится на сайте сестемы электронных торгов арестованным имуществом СЕТАМ.
Завод на продажу
Завод кофейной продукции в Черноморске имеет полную инфраструктуру для запуска производства. А именно: восьмиэтажное производственное здание площадью более 7600 кв. м, насосную станцию, артезианскую скважину, резервуары, градирни и другие промышленные сооружения. По состоянию на сегодня, заявку на участие в торгах подал только один участник. В СЕТАМ уверены, что продажа подобных активов не только способствует возврату долгов, но и создает возможности для инвесторов дать вторую жизнь промышленным объектам.
"Мы продолжаем предоставлять возможности для бизнеса приобрести уникальные промышленные объекты. Наш аукцион — это не только инструмент возврата долгов, но и возможность дать вторую жизнь подобным активам",— отметил генеральный директор ГП "СЕТАМ" Роман Осадчук.
Добавим, здания принадлежат налоговому должнику, а земельный участок под заводом не является предметом продажи, однако находится в аренде до 2040 года.
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