В Одесской области в Черноморске продают завод растворимого кофе - какая цена

Завод кофе. Фото: lacomba-coffee.com

Система электронных торгов арестованным имуществом (СЕТАМ) выставила на аукцион завод по производству растворимого кофе, расположенного в Черноморске Одесской области. По состоянию на начало апреля стартовая цена лота составляет 78,48 млн грн.

Об этом говорится на сайте сестемы электронных торгов арестованным имуществом СЕТАМ.

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Завод на продажу

Завод кофейной продукции в Черноморске имеет полную инфраструктуру для запуска производства. А именно: восьмиэтажное производственное здание площадью более 7600 кв. м, насосную станцию, артезианскую скважину, резервуары, градирни и другие промышленные сооружения. По состоянию на сегодня, заявку на участие в торгах подал только один участник. В СЕТАМ уверены, что продажа подобных активов не только способствует возврату долгов, но и создает возможности для инвесторов дать вторую жизнь промышленным объектам.

"Мы продолжаем предоставлять возможности для бизнеса приобрести уникальные промышленные объекты. Наш аукцион — это не только инструмент возврата долгов, но и возможность дать вторую жизнь подобным активам",— отметил генеральный директор ГП "СЕТАМ" Роман Осадчук.

Добавим, здания принадлежат налоговому должнику, а земельный участок под заводом не является предметом продажи, однако находится в аренде до 2040 года.

Напомним, недавно мы писали о том, как работают порты Одесской области. А также о хабах, которые планируют создать на Дунае.