В Одессе построят ТЭЦ на RDF-топливе из бытовых отходов

Завод в Украине. Фото иллюстративное: budport.com

В Одессе планируют строительство ТЭЦ на RDF-топливе (которое получают благодаря переработке отходов). Реализовать проект помогут партнеры из Южной Кореи, а в городе уже даже выделили земельный участок.

Об этом сообщает Министерство развития общин и территорий Украины.

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Одессой уже выделен земельный участок площадью 4 гектара под строительство новой теплоэлектроцентрали. Кроме того, определено ответственное коммунальное предприятие, подведены все необходимые инженерные сети, в частности газопровод, а также согласована схема теплоснабжения. Мощность новой ТЭЦ составит 12 МВт электро и 40 МВт тепловой энергии. Общая стоимость проекта оценивается в 106 миллионов долларов США (примерно 3,9 млрд грн по текущему курсу), а срок окупаемости — 6,5 лет.

"Проект имеет значительный потенциал для формирования современной модели теплоснабжения и энергетической безопасности в одном из ключевых городов нашей страны — Одессе. Проект строительства ТЭЦ на RDF-топливе является примером современного, комплексного подхода к решению энергетических и экологических вызовов", — говорит заместитель Министра развития громад и территорий Константин Ковальчук.

В строительстве ТЭЦ Украине финансово помогут партнеры из Южной Кореи. Стороны уже начали подготовку концептуального документа проекта.

Что такое RDF топливо

RDF топливо производится из различных видов коммерческих, промышленных или твердых бытовых отходов. В основном оно состоит из таких горючих компонентов, как пластик, который не подлежит переработке (кроме ПВХ), бумажный картон, этикетки и другие гофрированные материалы. Эти фракции собираются на различных этапах переработки: просеивание, разделение воздухом, баллистическое разделение, удаление черных и цветных материалов, стекла и камней.

Напомним, недавно мы писали о заводе кофе, который продается в Одесской области. А также о будущем предприятии по производству удобрений.