Италия предоставит кредит Одесской области на восстановление архитектуры, оросительных систем и детскую больницу — Шкрум

Музей в Одессе. Фото иллюстративное: Andy Travel Club

Итальянские партнеры предоставят Одесской области кредит на общую сумму 63,6 миллионов евро. На эти деньги планируют построить детскую больницу и восстановить немало архитектурных памятников.

Об этом сообщила первый заместитель министра развития громад и территорий Украины Алена Шкрум.

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27,5 млн евро грантовых средств направят на восстановление памятников архитектуры в Одессе. В частности, это касается:

Одесской филармонии (бывшая Новая биржа),

Дворца Потоцких,

Дворца Абазы (Музей Западного и Восточного искусства),

Литературного музея.

По словам заместителя министра развития громад и территорий Украины Алены Шкрум, речь идет не только о сохранении культурного наследия, но и о развитии туризма и создании качественных публичных пространств.

Детская больница

Еще 30 млн евро пойдут на строительство нового корпуса областной детской больницы в Одессе. Финансирование предоставляется на льготных условиях в течение 20 лет. Процентная ставка будет составлять 0%. Проект уже внесен в систему DREAM. Планируется, что новое здание будет рассчитано на 260 коек и восемь современных операционных.

Оросительные системы

Итальянцы также планируют модернизировать ирригационные системы в Одесской области, что особенно важно в условиях климатических изменений и засух. Это касается не только аграрной экономики, но и продовольственной безопасности, отмечают в министерстве общин и территорий.

"Эти три проекта — часть нашего большого пакета по Одесской области, над которым мы работаем в рамках Меморандума с Италией", — говорится в сообщении Алены Шкрум.

Документы на получение грантов планируют подписать 10-11 июля во время Ukraine Recovery Conference 2025 в Риме.

Напомним, недавно мы писали о том, что в Одессе построят детскую больницу. А также о ценах на недвижимость в Италии.