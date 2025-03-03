Главу ОТГ в Одесской области не отпустили на поруки депутатам

Наталья Крупица. Фото: bilyayivka.city

Главу Фонтанской ОТГ Наталью Крупицу, которую обвиняют в присвоении бюджетных средств, пытались взять на поруки депутаты Одесского областного совета. Однако суд не удовлетворил их просьбу.

Об этом сообщает активист Сергей Колодяжный.

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Кто хотел взять на поруки

Взять чиновницу на поруки были готовы депутаты Одесского областного совета Михаил Шмушкович, Юлия Чухало и Фавзи Мамутов. Однако суд отказал в этом избранникам. Зато Наталье Крупице сократили размер залога с 9 миллионов до 3,7 миллиона гривен. Она должна оплатить их, чтобы выйти из следственного изолятора.

Дело Крупицы

Добавим, по данным следствия, чиновница занималась работами по берегоукреплению в селе Крыжановка. Женщина получила документы по поставке и обустройству песчано-галечной смеси, тротуарной плитки и других строительных материалов на сумму 3 миллиона гривен. После чего подтвердила, что подрядчик выполнил все свои обязательства. Однако на самом деле никаких материалов поставлено не было, а деньги все равно перевели на карточку предпринимателя. Ей грозит до 12 лет заключения с лишением права занимать определенные должности и с конфискацией имущества.

Напомним, недавно мы писали о суде над мужчиной, который уклонялся от призыва. А также о женщине, которая издевалась над собакой.