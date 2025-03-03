Главу ОТГ в Одесской области не отпустили на поруки депутатам

Одесские депутаты не смогли взять на поруки главу Фонтанской ОТГ
Главу Фонтанской ОТГ Наталью Крупицу, которую обвиняют в присвоении бюджетных средств, пытались взять на поруки депутаты Одесского областного совета. Однако суд не удовлетворил их просьбу.
Об этом сообщает активист Сергей Колодяжный.
Кто хотел взять на поруки
Взять чиновницу на поруки были готовы депутаты Одесского областного совета Михаил Шмушкович, Юлия Чухало и Фавзи Мамутов. Однако суд отказал в этом избранникам. Зато Наталье Крупице сократили размер залога с 9 миллионов до 3,7 миллиона гривен. Она должна оплатить их, чтобы выйти из следственного изолятора.
Дело Крупицы
Добавим, по данным следствия, чиновница занималась работами по берегоукреплению в селе Крыжановка. Женщина получила документы по поставке и обустройству песчано-галечной смеси, тротуарной плитки и других строительных материалов на сумму 3 миллиона гривен. После чего подтвердила, что подрядчик выполнил все свои обязательства. Однако на самом деле никаких материалов поставлено не было, а деньги все равно перевели на карточку предпринимателя. Ей грозит до 12 лет заключения с лишением права занимать определенные должности и с конфискацией имущества.
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