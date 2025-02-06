В Одесской области обокрали госбюджет на 3 миллиона гривен - детали

Подозреваемая после задержания. Фото: Главное управление полиции в Одесской области

Председателя Фонтанского сельсовета Наталью Крупицу подозревают в нанесении ущерба госбюджету в более чем 3 миллиона гривен. За это ей грозит до 12 лет заключения с лишением права занимать определенные должности и с конфискацией имущества.

Об этом сообщает Главное управление полиции в Одесской области.

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Подробности дела

Чиновница получила документы по поставке и обустройству песчано-галечной смеси, тротуарной плитки и других строительных материалов на сумму 3 миллиона гривен. После чего подтвердила, что подрядчик выполнил все свои обязательства. Однако на самом деле никаких материалов поставлено не было, а деньги все равно перевели на карту предпринимателя. Суд избрал ей меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в размере 9 миллионов 84 тысячи гривен.

Какое наказание грозит

Следователи сообщили фигурантке о подозрении по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины (в редакции Закона Украины № 2617-VIII от 22.11.2018), то есть в завладении чужим имуществом путем злоупотребления своим служебным положением, совершенном по предварительному сговору группой лиц, в особо крупных размерах, а также по ч. 1 ст. 366 УКУ, то есть в выдаче заведомо ложных официальных документов. За это женщине грозит до 12 лет заключения с лишением права занимать определенные должности и с конфискацией имущества.

Напомним, мы недавно писали о торговле инвалидностью за 8 тысяч долларов. А также о том, как в Одесской области присвоили средства пропавших без вести.