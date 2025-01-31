На Одещині бухгалтер однієї з частин привласнив гроші зниклих безвісти

Підозрюваний після затримання. Фото: ДБР

Віктор Бабаєнко Головний редактор Одеської редакції

Правоохоронці викрили посадовця однієї з військових частин на Одещині, через недбалість якого було привласнено 2,3 мільйона гривень виплат зниклих безвісти бійців. Тепер чоловіку загрожує до восьми років в’язниці.

Про це повідомило Державне бюро розслідувань.

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Подробиці справи

Начальник фінансово-економічної служби військової частини в Одеській області протягом року вказував у документації щодо виплати грошового забезпечення номер банківського рахунку своєї знайомої. Його керівник підписував документи, не перевіряючи, кому саме надходили кошти. Таким чином бухгалтер отримав 2,3 млн гривень, які мали піти військовослужбовцям. Наразі чоловік перебуває під вартою.

Яке покарання загрожує

ДБР повідомило бухгалтеру про підозру у за ч. 4 ст. 425 КК України, а саме у недбалому ставленні до служби. За скоєне чоловіку загрожує до восьми років позбавлення волі.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про одеситку, яка пропонувала дівчатам 1000 доларів за роботу в Європі. А також про одеського підприємця, якого підозрюють у корупційній схемі на зерні.