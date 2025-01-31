Вербувала дівчат у сексуальне рабство – подробиці.

Підозрювана після затримання. Фото: ДПСУ

Віктор Бабаєнко Головний редактор Одеської редакції

35-річна одеситка у соцмережах та через знайомих шукала молодих дівчат та схиляла їх до роботи у секс-індустрії. Тепер жінці загрожує від п’яти до дванадцяти років ув’язнення за статею "Торгівля людьми".

Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.

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Подробиці справи

Жінка шукала своїх жертв серед тих, хто перебуває у жалюгідному матеріальному стані та переконувала їх поїхати підробити в ескорт-послугах в одній із країн Європи. У такий спосіб пропонувала вирішити всі проблеми за короткий термін. При цьому підозрювана обіцяла дівчинам заробіток у тисячу доларів за п’ять робочих днів із "клієнтами". Сама ж вона отримувала до 300 доларів на тиждень за кожну с завербованих нею осіб.

Яке покарання загрожує

Правоохоронці викрили жінку одразу після вербовки двох дівчат 20 та 23 років, санкціонували обшук та вилучили речові докази: декілька мобільних телефонів, сім-карти різних операторів України та банківські картки. "Бізнесвумен" загрожує від п’яти до дванадцяти років позбавлення волі з ймовірною конфіскацією майна за ч. 2 ст. 149 ККУ "Торгівля людьми".



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