На Одещині чоловік обстріляв із мисливської рушниці цивільний автомобіль

Автомобіль після стрілянини. Фото: ГУНП в Одеській області

В Одеській області затримали чоловіка, який обстріляв цивільну автівку. Унаслідок стрілянини травмувалася людина.

Про це 30 січня повідомили у пресслужбі Головного управління Нацполіції в Одеській області.

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Подробиці стрілянини

Кілька днів тому вдень у Великодолинській громаді 34-річний місцевий житель кілька разів вистрілив у бік автомобіля, який він помітив на дорозі біля свого будинку. Обстріляти машину фігурант вирішив, тому що в ній перебувають чоловіки, до яких відчував неприязнь. Через стрілянину зазнав вогнепального поранення 36-річний пасажир автівки. Лікарі надали потерпілому медичну допомогу, після чого відпустили його додому.

Автомобіль після стрілянини. Фото: ГУНП в Одеській області

Порушника затримали. Під час обшуку за місцем його мешкання правоохоронці вилучили та скерували на експертизу незареєстровану рушницю.

Як покарають хулігана

Чоловіку повідомили про підозру за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України. Йдеться про хуліганство, вчинене із застосуванням вогнепальної зброї. За таке порушення передбачено покарання у вигляді ув'язнення на строк до семи років.

Ще одне провадження правоохоронці розпочали за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України ("Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами").

Наразі триває слідство. Порушнику обрали запобіжний захід: нічний домашній арешт.

Нагадаємо, нещодавно в Подільському районі Одещини троє підлітків влаштували стрілянину на подвір'ї. Пістолет їм для розваг надав дорослий чоловік. Відносно неповнолітніх і власника зброї склали адміністративні протоколи за фактом дрібного хуліганства.

Також ми повідомляли, що прикордонники за допомогою попереджувальних пострілів затримали порушників державного кордону. Троє чоловіків призовного віку намагалися втекти до Придністров'я.