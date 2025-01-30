На Одещині чоловік обстріляв із мисливської рушниці цивільний автомобіль

Обстріляв автівку з рушниці — на Одещині затримали хулігана
В Одеській області затримали чоловіка, який обстріляв цивільну автівку. Унаслідок стрілянини травмувалася людина.
Про це 30 січня повідомили у пресслужбі Головного управління Нацполіції в Одеській області.
Подробиці стрілянини
Кілька днів тому вдень у Великодолинській громаді 34-річний місцевий житель кілька разів вистрілив у бік автомобіля, який він помітив на дорозі біля свого будинку. Обстріляти машину фігурант вирішив, тому що в ній перебувають чоловіки, до яких відчував неприязнь. Через стрілянину зазнав вогнепального поранення 36-річний пасажир автівки. Лікарі надали потерпілому медичну допомогу, після чого відпустили його додому.
Порушника затримали. Під час обшуку за місцем його мешкання правоохоронці вилучили та скерували на експертизу незареєстровану рушницю.
Як покарають хулігана
Чоловіку повідомили про підозру за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України. Йдеться про хуліганство, вчинене із застосуванням вогнепальної зброї. За таке порушення передбачено покарання у вигляді ув'язнення на строк до семи років.
Ще одне провадження правоохоронці розпочали за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України ("Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами").
Наразі триває слідство. Порушнику обрали запобіжний захід: нічний домашній арешт.
Нагадаємо, нещодавно в Подільському районі Одещини троє підлітків влаштували стрілянину на подвір'ї. Пістолет їм для розваг надав дорослий чоловік. Відносно неповнолітніх і власника зброї склали адміністративні протоколи за фактом дрібного хуліганства.
Також ми повідомляли, що прикордонники за допомогою попереджувальних пострілів затримали порушників державного кордону. Троє чоловіків призовного віку намагалися втекти до Придністров'я.
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