В Одесской области мужчина обстрелял из охотничьего ружья гражданский автомобиль

Автомобиль после стрельбы. Фото: ГУНП в Одесской области

В Одесской области задержали мужчину, который обстрелял гражданскую машину. В результате стрельбы травмировался человек.

Об этом 30 января сообщили в пресс-службе Главного управления Нацполиции в Одесской области.

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Подробности стрельбы

Несколько дней назад днем в Великодолинской громаде 34-летний местный житель несколько раз выстрелил в сторону автомобиля, который он заметил на дороге возле своего дома. Обстрелять машину фигурант решил, потому что в ней находились мужчины, к которым испытывал неприязнь. Из-за стрельбы получил огнестрельное ранение 36-летний пассажир автомобиля. Врачи оказали пострадавшему медицинскую помощь, после чего отпустили его домой.

Автомобиль после стрельбы. Фото: ГУНП в Одесской области

Нарушителя задержали. Во время обыска по месту его проживания правоохранители изъяли и направили на экспертизу незарегистрированное ружье.

Как накажут хулигана

Мужчине сообщили о подозрении по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины. Речь идет о хулиганстве, совершенном с применением огнестрельного оружия. За такое нарушение предусмотрено наказание в виде заключения на срок до семи лет.

Еще одно производство правоохранители начали по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины ("Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами").

На данный момент продолжается следствие. Нарушителю избрали меру пресечения: ночной домашний арест.

Напомним, недавно в Подольском районе Одесской области трое подростков устроили стрельбу во дворе. Пистолет им для развлечений предоставил взрослый мужчина. В отношении несовершеннолетних и владельца оружия составили административные протоколы по факту мелкого хулиганства.

Также мы сообщали, что пограничники с помощью предупредительных выстрелов задержали нарушителей государственной границы. Трое мужчин призывного возраста пытались сбежать в Приднестровье.