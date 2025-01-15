На Одещині прикордонники стріляли, щоб зупинити порушників

Прикордонники затримали порушників. Фото: ДПСУ

У Роздільнянському районі троє чоловіків намагалися незаконно перетнути кордон. Щоб їх зупинити, прикордонникам довелося застосувати зброю.

Про це повідомили у Південному регіональному управлінні Держприкордонслужби України у вівторок, 15 січня.

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Подробиці інциденту

Порушники почали тікати й не реагували на неодноразові вимоги зупинитися. Прикордонникам довелося вистрелити у повітря та застосувати службового собаку.

З'ясувалося, що затримані — мешканці Київської, Львівської та Дніпропетровської областей. Вони хотіли потрапити до невизнаного Придністров'я за інструкціями адміна одного з месенджерів. Кожен з втікачів заплатив провіднику по 8 тис. доларів на криптогаманець.

Що загрожує порушникам

На чоловіків склали протоколи одразу за два правопорушення — спробу незаконного перетину кордону та злісну непокору прикордонникам. Максимальне покарання за цими статтями — від 1,7 тис. до 5,1 тис. грн штрафу або від 10 до 15 діб адміністративного арешту.

Нагадаємо, у Молдові затримали організовану групу, яка переправляла військовозобов'язаних з України через кордон. Також на Одещині затримали росіянина. Він човном перевозив ухилянтів до Придністров'я.