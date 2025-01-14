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Росіянин організував трансфер чоловіків з Одещини до ПМР

14 січня 2025 11:43
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор
На Одещині затримали росіянина, який переправляв ухилянтів за кордон
Прикордонники затримали ухилянтів. Фото: ДПСУ
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор

На Кучурганському лимані прикордонники затримали пасажирів надувного човна. Вони намагалися перетнути кордон з невизнаним Придністров'ям. Організатором схеми виявився громадянин РФ.

Про це повідомили у Південному регіональному управлінні Держприкордонслужби України у вівторок, 14 січня.

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За допомогою технічних заходів прикордонники виявили надувний човен з підвісним мотором, який вночі плив до українського берега. Співробітники ДПСУ дочекалися, поки плавзасіб пришвартується й прийме двох чоловіків. Після цього пасажирів та рульового затримали. 

За кермом човна був 29-річний громадянин Росії, який проживає у Придністров'ї. Як з'ясувалося, військовозобов'язані знайшли переправника через месенджер. Вони мали заплатити йому по 3 тис. доларів.

Що загрожує затриманим

Росіянину за незаконне переправлення осіб через державний кордон "світить" від 3 до 7 років позбавлення волі. Інформацію щодо нього передали поліції. Пасажирам загрожують штрафи від 8,5 тис. грн до 13,6 тис. грн або від 10 до 15 діб арешту. 

Нагадаємо, на Одещині викрили схему трансферу військовозобов'язаних за кордон. Їх переправляли під виглядом товару. Також ДПСУ проводила масштабну операцію проти переправників.

кордон прикордонники Одеська область Придністров'я ухилянти

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