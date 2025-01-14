В Одесской области задержали россиянина, который переправлял уклонистов за границу

Пограничники задержали уклонистов. Фото: ГПСУ

На Кучурганском лимане пограничники задержали пассажиров надувной лодки. Они пытались пересечь границу с непризнанным Приднестровьем. Организатором схемы оказался гражданин РФ.

Об этом сообщили в Южном региональном управлении Госпогранслужбы Украины во вторник, 14 января.

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Ночная операция

С помощью технических мероприятий пограничники обнаружили надувную лодку с подвесным мотором, которая ночью плыла к украинскому берегу. Сотрудники ГПСУ дождались, пока плавсредство пришвартуется и примет двух мужчин. После этого пассажиров и рулевого задержали.

За рулем лодки был 29-летний гражданин России, проживающий в Приднестровье. Как выяснилось, военнообязанные нашли переправщика через мессенджер. Они должны были заплатить ему по 3 тыс. долларов.

Что грозит задержанным

Россиянину за незаконную переправку лиц через государственную границу "светит" от 3 до 7 лет лишения свободы. Информацию о нем передали полиции. Пассажирам грозят штрафы от 8,5 тыс. грн до 13,6 тыс. грн или от 10 до 15 суток ареста.

Напомним, в Одесской области разоблачили схему трансфера военнообязанных за границу. Их переправляли под видом товара. Также ГПСУ проводила масштабную операцию против переправщиков.