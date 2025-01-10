На Одещині правоохоронець налагодив схему переправлення чоловіків за кордон

Правоохоронці затримали підозрюваного. Фото: ДБР

Правоохоронець з Одещини налагодив переправлення військовозобов'язаних за кордон. Чоловіків "маскували" під товар. Тепер організатору схеми загрожує тривале ув'язнення.

Про це повідомили у Державному бюро розслідувань у п'ятницю, 10 січня.

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Як працювала схема

За даними слідства, правоохоронець запропонував заробити на ухилянтах місцевому бізнесмену. Вони шукали охочих чоловіків і під виглядом товару перевозили їх через пункт пропуску на транзитній ділянці дороги. Таким чином межі України залишили десятки військовозобов'язаних. За послуги "транзитного таксі" правоохоронець отримував по 300 доларів з пасажира.

Що загрожує організатору

Правоохоронця затримали спільними зусиллями ДБР, СБУ та Держприкордонслужби. Йому повідомили про підозру в отриманні неправомірної вигоди. За цей злочин передбачено до десяти років позбавлення волі. Наразі затриманому обирають запобіжний захід. Також вирішується питання про відсторонення його від посади.

Нагадаємо, іноземці намагалися вивезти свого родича за кордон у багажнику авто. Також ми повідомляли, що поліція проводить сотні обшуків по всій країні. Шукають організаторів схем переправлення військовозобов'язаних за межі України.