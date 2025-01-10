В Одесской области правоохранитель наладил схему переправки мужчин за границу

Правоохранители задержали подозреваемого. Фото: ГБР

Правоохранитель из Одесской области наладил переправку военнообязанных за границу. Мужчин "маскировали" под товар. Теперь организатору схемы грозит длительное заключение.

Об этом сообщили в Государственном бюро расследований в пятницу, 10 января.

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Как работала схема

По данным следствия, правоохранитель предложил заработать на уклонистах местному бизнесмену. Они искали желающих мужчин и под видом товара перевозили их через пункт пропуска на транзитном участке дороги. Таким образом пределы Украины покинули десятки военнообязанных. За услуги "транзитного такси" правоохранитель получал по 300 долларов с пассажира.

Что грозит организатору

Правоохранителя задержали совместными усилиями ГБР, СБУ и Госпогранслужбы. Ему сообщили о подозрении в получении неправомерной выгоды. За это преступление предусмотрено до десяти лет лишения свободы. Сейчас задержанному избирают меру пресечения. Также решается вопрос об отстранении его от должности.

Напомним, иностранцы пытались вывезти своего родственника за границу в багажнике авто. Также мы сообщали, что полиция проводит сотни обысков по всей стране. Ищут организаторов схем переправки военнообязанных за пределы Украины.