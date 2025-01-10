На Одещині знайшли ухилянта у багажнику

У багажнику знайшли ухилянта. Фото: поліція Одеської області

На Одещині судитимуть 40-річного громадянина іноземної державі та його 39-річну дружину. Вони намагалися потай вивезти за кордон свого родича з Київщини. Але операція провалилася.

Про це повідомили у Головному управлінні Нацполіції в Одеській області у п'ятницю, 10 січня.

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Через кордон під сумками

Подружжя приїхало в Україну разом з двома малолітніми дітьми. Вони сховали родича у багажнику під сумками та речами й намагалися перетнути кордон через пункт пропуску у Болградському районі. Втім, їх викрили прикордонники й викликали поліцію.

Що загрожує подружжю

Іноземців затримали. Автівку вилучили. Наразі чоловік вийшов на волю, сплативши заставу, а жінка перебуває під домашнім арештом в Україні. Їм повідомили про підозру у незаконному переправленні людей за кордон. Цей злочин карається позбавленням волі строком до семи років. Обвинувальний акт вже скерували до суду.

Нагадаємо, на Одещині затримали чоловіка, який намагався переправитися до Молдови на надувному човні. Також стало відомо, що посадовці прикордонної служби та ТЦК допомагали своїм родичам виїхати за кордон.