На Одещині затримали ухилянта, який тікав на гумовому човні

Ухилянт намагався втекти за кордон на каяку. Фото: ДПСУ

Чоловік вирішив перетнути кордон з невизнаним Придністров'ям на надувному човні. Планам веслувальника завадили прикордонники.

Про це повідомили у Держприкордонслужбі у вівторок, 7 січня.

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Порушника на каяку з веслом помітили прикордонники, які патрулювали Кучурганський лиман. Ним виявився 26-річний громадянин України. На нього склали адмінпротокол. Справу скерували до суду.

Зазначимо, що за спробу незаконного перетинання кордону передбачені штрафи від 8,5 тис. грн до 13,6 тис. грн або від 10 до 15 діб арешту.

Нагадаємо, троє мешканців Одещини налагодили схему переправлення військовозобов'язаних за кордон. За свої послуги ділки брали від 6 тис. доларів до 9 тис. доларів. Тепер їм загрожують великі тюремні строки.

Також ми повідомляли, що в Одеській області затримали 23-річного чоловіка. Він організував канал незаконного переправлення військовозобов'язаних до Молдови. За свої послуги переправник брав по 5,2 тис. доларів.