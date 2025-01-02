На Одещині перекрили черговий канал для ухилянтів

В Одесі перекрили канал для ухилянтів. Фото: Нацполіція

Троє мешканців Одещини налагодили схему переправлення військовозобов'язаних за кордон. За свої послуги ділки брали від 6 тис. доларів до 9 тис. доларів. Тепер їм загрожують великі тюремні строки.

Про це повідомили у СБУ та Національній поліції у четвер, 2 січня.

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Як працювала схема

За даними слідства, канал для ухилянтів організував 25-річний мешканець Подільського району. До схеми він залучив двох земляків. Разом вони шукали у месенджерів чоловіків призовного віку. Останніми клієнтами групи стали двоє друзів з Дніпра. Спільники запропонували допомогти їм втекти до Придністров'я за 13 тис. доларів.

В Одесі перекрили канал для ухилянтів. Фото: Нацполіція

Що загрожує організаторам

Дніпряни приїхали до Одеси. Там їх зустріли двоє спільників і відвезли до організатора. Той проконсультував клієнтів, як пішки потрапити до невизнаної "республіки", й пообіцяв довезти до кордону. Також він детально пояснив, як краще замаскуватися, щоби не потрапити на очі прикордонникам.

Ділка взяли "на гарячому" під час отримання грошей. Його спільників затримали за місцями проживання. Тепер їм загрожує до дев'яти років ув'язнення. Наразі всі троє перебувають під вартою з правом внести заставу.

Нагадаємо, на Одещині розкрили чергову схему переправлення чоловіків за кордон. Також у регіоні судили жінку, яка оформляла ухилянтам фейкове батьківство.