Мешканець Одещини купив неіснуючих дітей за тисячу доларів

Мешканку Одещини затримали за оформлення фіктивного батьківства. Фото: Одеська прокуратура

В Одеській області судитимуть двох жінок. Вони за гроші оформили фіктивне батьківство для військовозобов'язаного, щоби той міг виїхати за кордон. Тепер їм загрожує тюремний строк.

Про це повідомили в Одеській обласній прокуратурі у п'ятницю, 27 грудня.

Читайте також:

Деталі схеми

За даними слідства, жінки за 1 тис. доларів "створили" неіснуючих дітей чоловікові, який вже мав одну дитину. Одна із спільниць замовила підроблені медичні довідки про нібито народження дітей у 2019 та 2021 роках. Батьком "новонароджених" був зазначений клієнт, а матір'ю — друга учасниця схеми.

Документи передали до РАЦСу, де дітей зареєстрували. Завдяки цьому новоспечений "багатодітний батько" неодноразово перетинав кордон.

Що загрожує спільницям

Жінок обвинуватили у підробленні документів і переправленні людини через кордон. Максимальне покарання за ці злочини — дев'ять років ув'язнення. Обвинувальний акт вже скерували до суду. Також про підозру повідомили лікарці, яка підробила довідки про народження.

Нагадаємо, в Одесі судили жінку, яка за гроші обіцяла оформити фіктивний шлюб військовозобов'язаному. Також у місті викрили цілу "шлюбну агенцію" для ухилянтів.