Мешканець Одещини купив неіснуючих дітей за тисячу доларів

Фантомні діти за 1 тис. доларів — ухилянтська схема на Одещині
В Одеській області судитимуть двох жінок. Вони за гроші оформили фіктивне батьківство для військовозобов'язаного, щоби той міг виїхати за кордон. Тепер їм загрожує тюремний строк.
Про це повідомили в Одеській обласній прокуратурі у п'ятницю, 27 грудня.
Деталі схеми
За даними слідства, жінки за 1 тис. доларів "створили" неіснуючих дітей чоловікові, який вже мав одну дитину. Одна із спільниць замовила підроблені медичні довідки про нібито народження дітей у 2019 та 2021 роках. Батьком "новонароджених" був зазначений клієнт, а матір'ю — друга учасниця схеми.
Документи передали до РАЦСу, де дітей зареєстрували. Завдяки цьому новоспечений "багатодітний батько" неодноразово перетинав кордон.
Що загрожує спільницям
Жінок обвинуватили у підробленні документів і переправленні людини через кордон. Максимальне покарання за ці злочини — дев'ять років ув'язнення. Обвинувальний акт вже скерували до суду. Також про підозру повідомили лікарці, яка підробила довідки про народження.
Нагадаємо, в Одесі судили жінку, яка за гроші обіцяла оформити фіктивний шлюб військовозобов'язаному. Також у місті викрили цілу "шлюбну агенцію" для ухилянтів.
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